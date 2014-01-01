Библия на церковнославянском
Церковнославянская Библия в формате pdf. Подготовлена psaltirion.ru.
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Ветхий завет
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иисус Навин
Судьи
Руфь
1-я книга Царств
2-я книга Царств
3-я книга Царств
4-я книга Царств
1-я книга Паралипоменон
2-я книга Паралипоменон
1-я книга Ездры
Неемия
2-я книга Ездры
Товит
Иудифь
Есфирь
Иов
Псалтирь
Псалтирь со восследованием (Псалтирь с молитвами)
Притчи Соломоновы
Екклесиаст
Песнь песней
Премудрости Соломоновы
Сирах
Исаия
Иеремия
Плач Иеремии
Послание Иеремии
Варух
Иезекииль
Даниил
Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия
1-я книга Маккавейская
2-я книга Маккавейская
3-я книга Маккавейская
3-я книга Ездры
Новый завет
От Матфея
От Марка
От Луки
От Иоанна
Деяния
Послание Иакова
1-е послание Петра
2-е послание Петра
1-е послание Иоанна
2-е послание Иоанна
3-е послание Иоанна
Послание Иудино
К Римлянам
1-е послание к Коринфянам
2-е послание к Коринфянам
К Галатам
К Ефесянам
К Филиппийцам
К Колоссянам
1-е послание к Солунянам
2-е послание к Солунянам
1-е послание к Тимофею
2-е послание к Тимофею
К Титу
К Филимону
К Евреям
Апокалипсис